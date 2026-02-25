18.5 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cori e borracce che volano: la festa del Bodo a San Siro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Bodo/Glimt ha conquistato San Siro. La squadra norvegese ha battuto ieri, martedì 24 febbraio, l’Inter 2-1 nel ritorno dei playoff di Champions League, dopo aver vinto 3-1 anche l’andata in Norvegia. La serata da incubo per i nerazzurri, decisa dalle reti di Hauge ed Evjen, oltre all’inutile gol di Bastoni nel finale, si è trasformata in festa per gli ospiti, scoppiata negli spogliatoi dello stadio milanese. 

Mentre in quello nerazzurro regnava la delusione infatti, così come nei cuori dei 70mila accorsi a San Siro per sperare nella rimonta, la squadra di Knutsen si è lasciata andare a veri e propri festeggiamenti, seppur pacati ed ‘educati’, nel proprio spogliatoio. I giocatori, guidati da un membro dello staff tecnico, hanno infatti intonato un coro tipicamente scandinavo, battendo con le mani su muri e tavolo. 

Tra borracce che volavano, applausi e urla, il Bodo è approdato così agli ottavi di finale di Champions League, con i norvegesi che hanno pubblicato il video della festa negli spogliatoi sui propri canali social. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.5 ° C
19.5 °
17.5 °
47 %
2.2kmh
20 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1408)ultimora (1240)sport (84)Eurofocus (49)demografica (35)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati