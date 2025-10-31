19.8 C
Firenze
venerdì 31 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Cori fascisti in sede FdI a Parma, Meloni condanni”, la richiesta del Pd

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Dopo la notizia apparsa su alcuni quotidiani, è indirizzata a Giorgia Meloni la richiesta da parte del Pd di condannare i cori fascisti intonati in una sede di Fratelli d’Italia a Parma. 

“Questa volta la matrice è chiara: giovani inneggiano al duce in una sede di Fdi. Per questo chiediamo alla Premier Meloni di condannare senza esitazione un episodio grave che offende una città e la storia di un paese. Meloni dovrebbe ricordare ai suoi, soprattutto ai più giovani, che governa democraticamente eletta perché qualcuno combatté il fascismo anche a costo della vita. E dovrebbe ricordare ai suoi giovani, di cui va tanto fiera, che la Costituzione su cui ha giurato è nata dalla Resistenza e dalla lotta di liberazione dal nazifascismo”, recita una nota di Chiara Braga e Francesco Boccia, Capigruppo Pd alla Camera dei deputati e al Senato. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.8 ° C
21.9 °
18.2 °
86 %
1.8kmh
75 %
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1713)ultimora (1436)vid (92)sport (66)demografica (27)tec (26)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati