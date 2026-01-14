12.4 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coripet a Marca 2026, focus su riciclo Pet e modello Bottle to Bottle

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Coripet partecipa a Marca by BolognaFiere, 14 e 15 gennaio 2026, nell’ambito della 22esima edizione della manifestazione dedicata alla Marca del Distributore, con un appuntamento di approfondimento sul riciclo del Pet e sul modello Bottle to Bottle.  

Il 15 gennaio, alle 10.30, presso la Marca Tech Arena (Padiglione 19) si terrà il CoriPettalks, incontro moderato dalla giornalista Cristina Lazzati, dedicato al tema Bottle to Bottle 2030 con un focus su dati, qualità e sicurezza del Pet riciclato nella nuova fase di sviluppo delle filiere circolari. Al centro dei lavori le sfide del ciclo chiuso e gli aspetti legati alla sicurezza alimentare degli imballaggi in Pet.  

Giuseppe Dada, chimico del consorzio, presenterà un’anteprima del dottorato di ricerca dedicato alle metodologie di valutazione della qualità e sicurezza del Pet riciclato destinato al contatto alimentare. Il programma prevede inoltre una tavola rotonda con rappresentanti della Gdo, per un confronto sul ruolo della Gdo nello sviluppo della Marca del Distributore e nei nuovi modelli di economia circolare, che si fondano sulla raccolta selettiva tramite ecocompattatori, ormai diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale e ospitati da centinaia di punti vendita delle principali insegne Gdo. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.4 ° C
14.2 °
11.6 °
70 %
1.8kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1002)ultimora (908)Eurofocus (41)demografica (29)sport (24)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati