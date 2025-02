Corona e le rivelazioni su Fedez: “Chiara Ferragni mi ha diffidato”

(Adnkronos) – Fabrizio Corona diffidato dopo le rivelazioni sui presunti tradimenti legati al rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez. “Stamattina mi ha chiamato l’avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy”, dice Corona, che su Instagram pubblica l’atto di diffida da parte dell’avvocato Giuseppe Iannacone, legale di Chiara Ferragni. Il motivo della diffida da parte dell’imprenditrice digitale è, a quanto si legge nell’atto, quello di impedire all’ex paparazzo di pubblicare il nuovo episodio di ‘Falsissimo’, in cui Corona ha annunciato nuove rivelazioni sui presunti tradimenti all’interno della coppia Fedez-Ferragni. Corona pubblica anche un video in cui, alla presentazione dei suoi libri alla Mondadori di Milano davanti a un centinaio di persone annuncia la diffida e risponde in diretta: “Ma scusa, se tu hai già messo in piazza ogni minimo dettaglio della tua vita, quale violazione della privacy è?”. E ancora: “Sapete cosa faccio con la lettera di Iannacone? Mi ci pulisco quello che devo pulirmi -aggiunge l’ex paparazzo- Noi transazioni non ne facciamo, soldi non ne vogliamo. E soprattutto, non ci facciamo imporre censure”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)