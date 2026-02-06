9.6 C
Corona sfida le ordinanze e torna su Instagram: “Trattative non ne facciamo”

(Adnkronos) – La cancellazione del suo profilo Instagram da 2,4 milioni di follower dopo le azioni in sede civile di Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset non ha messo fine alla presenza social di Fabrizio Corona. Al contrario, da poche ore ha riaperto un nuovo account, ancora con numeri ridotti, ma con una bio che è già una dichiarazione di intenti: “Trattative non ne facciamo”. Seguono riferimenti al progetto editoriale Falsissimo, a Netflix Italia e a un indirizzo email che si presenta come “official”.  

Il primo post è un video girato in palestra, accompagnato da un lungo testo. Secondo la sua versione, la chiusura del profilo non sarebbe stata il risultato di infrazioni formali, ma la conseguenza di contenuti ritenuti destabilizzanti. “Non ho violato regole. Ho violato equilibri”, scrive, sostenendo di aver detto “cose che non dovevano essere dette” e di aver fatto “nomi che non dovevano circolare”. 

Nel messaggio, Instagram e più in generale i social network vengono accusati di applicare una moderazione selettiva, trasformata di fatto in censura. La “libertà di espressione”, secondo Corona, sarebbe tollerata solo fino a quando non diventa scomoda per chi detiene potere, visibilità o legittimità pubblica. “Io non sono presentabile. Sono scomodo”. 

Il testo si chiude con: “Un profilo si elimina in un click. Un uomo no. Un messaggio no. La verità no”, scrive, promettendo un ritorno “con più rumore di prima”. 

Il secondo post, pubblicato poco dopo: “Il sistema guarda. Io continuo. La differenza è tutta lì”.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

