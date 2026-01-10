5.4 C
Corre verso compagno e lo butta a terra con una spallata: clamorosa lite in amichevole

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Tempo di amichevoli, per modo di dire. Mentre la Serie A non si è mai fermata, molti campionati sono reduci dalla sosta natalizia, con le squadre che hanno ricominciato la preparazione in vista della ripresa dei tornei nazionali. È il caso di Lugano e Viktoria Plzen, che si sono affrontate in un match amichevole che però si è fatto notare, più che per il risultato, per un clamoroso litigio tra compagni di squadra. 

Durante la partita, vinta dai cechi per 4-2, il giocatore del Lugano Kevin Behrens è andato a brutto muso con il compagno Georgios Koustias. Durante una fase di pressing, l’attaccante ha cambiato la sua traiettoria di corsa per urtare il compagno che stava correndo alla sua destra, rifilandogli una spallata che lo ha fatto cadere a terra. 

Poi Behrens si è rivolto duramente al compagno puntandogli il dito contro e soltanto l’intervento dei compagni ha evitato che la situazione degenerasse. Emblematica la reazione di Koustias, che si è rialzato allargando le braccia, incredulo per la reazione, apparentemente ingiustificata, del compagno di squadra. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

