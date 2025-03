Corruzione, indagati a Bologna ex dirigenti Conad: sequestri per 36 milioni

(Adnkronos) – Presunti reati di corruzione tra privati e autoriciclaggio nell’ambito dell’acquisizione dei negozi del gruppo francese Auchan da parte di Conad. È questo il quadro che ha portato la Procura di Bologna e la Guardia di Finanza a sequestrare oltre 36 milioni di euro e indagare nove persone. Fra loro ci sono Francesco Pugliese, ex amministratore delegato di Conad, e Mauro Bosio, ex direttore generale del gruppo, che avrebbero costituito una fiduciaria per ricevere false consulenze da parte di imprenditori. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)