sabato 4 Ottobre 2025
Corteo pro Pal a Roma, spuntano le bandiere di Hamas e Hezbollah

(Adnkronos) – Al corteo pro Pal di Roma tra i diversi striscioni e bandiere palestinesi, è spuntata, all’altezza del Colosseo, una bandiera di Hamas e una di Hezbollah. Alcuni manifestanti hanno scandito cori contro l’Idf e inneggiato all’Intifada. 

“Per quello che dichiarano i manifestanti oggi in piazza ci sono un milione di persone”, hanno detto gli organizzatori del corteo che ha quasi raggiunto porta San Giovanni. “Roma è tutta bloccata e rappresenta tutta l’Italia ed è fianco della Resistenza Palestinese”, hanno aggiunto. 

cronaca

