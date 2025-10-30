17.5 C
Firenze
giovedì 30 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare a Porta Susa lanciando sassi e bottiglie

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ancora una sera di tensioni a Torino, dove attivisti pro Palestina, stanno sfilando per le vie del capoluogo piemontese dietro uno striscione che recita ‘Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi’. Il corteo , partito da piazza Castello, ha prima raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, chiusa eccetto per un unico varco per permettere l’ingresso e l’uscita dei passeggeri, e presidiata dalle forze dell’ordine. Entrati attraverso l’ingresso di un supermercato che si affaccia sul piazzale della stazione, i manifestanti dopo aver sostato per un po’ nell’atrio, senza raggiungere i binari, hanno poi proseguito diretti alla stazione di Porta Susa, anche questa chiusa per precauzione e presidiata dalle forze dell’ordine contro le quali i manifestanti, una volta entrati sfondando due porte, hanno lanciato bottiglie e sassi.  

Le forze dell’ordine hanno, quindi, risposto con qualche carica di alleggerimento per disperderli e impedire che raggiungessero i binari. Ora la situazione è tornata alla calma. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.5 ° C
18 °
17.1 °
93 %
4.9kmh
40 %
Ven
21 °
Sab
21 °
Dom
20 °
Lun
18 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1873)ultimora (1524)vid (137)sport (71)tec (33)Lav (29)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati