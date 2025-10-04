Corteo pro-Pal oggi 4 ottobre a Roma: il percorso

(Adnkronos) – Roma si prepara alla grande manifestazione per Gaza prevista per oggi, sabato 4 ottobre, dopo la grande adesione ai cortei di ieri per cui la Cgil ha parlato di “oltre due milioni di persone in 100 piazze”. Il preavviso è stato presentato da Giovani palestinesi in Italia, Comunità palestinese in Italia e Associazione Palestinese in Italia per 20mila persone ma, considerata la grande partecipazione alle mobilitazioni estemporanee di questi giorni, se ne attendono molte di più. In piazza, oltre alle sigle pro Pal, ci saranno sindacati, collettivi studenteschi e società civile. Tutti i dettagli del dispositivo di sicurezza, che prevede un impiego imponente di forze dell’ordine e come sempre la massima attenzione, saranno messi a punto questa mattina nel corso di un tavolo tecnico in questura.

Ieri il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato della “manifestazione nazionale” di oggi, definendola “altrettanto impegnativa” rispetto a quelle di venerdì.

Il corteo, che dovrebbe partire per le 14.30 da piazzale Ostiense arriverà a piazza di Porta San Giovanni, percorrendo viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana.

