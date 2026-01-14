12.4 C
Cortina, rapina in gioielleria in pieno centro: banditi in fuga

(Adnkronos) –
Rapina a mano armata questa mattina, mercoledì 14 gennaio, intorno alle 11, in una gioielleria di Corso Italia, nel pieno centro di Cortina d’Ampezzo. Secondo quanto riferito, i due rapinatori sono entrati nella gioielleria ‘Cacciari Salvati’ e hanno immobilizzato la commessa dietro la cassa, puntandole contro un’arma e poi sono scappati con due borsoni pieni di gioielli, orologi e preziosi vari.  

Una volta fuori i due malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, successivamente ritrovata dalle forze dell’ordine in una zona defilata della località bellunese. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, i due rapinatori non sono stati ancora arrestati, sono invece riusciti a scappare ed è in corso una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. Storicamente, si tratta della prima rapina che viene compiuta a Cortina d’Ampezzo. 

