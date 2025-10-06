21 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
Cosa farà Maria De Filippi a ‘Belve’? È giallo sul tipo di coinvolgimento

(Adnkronos) –
Il coinvolgimento di Maria De Filippi nella nuova edizione di ‘Belve’, anticipato dall’Adnkronos, sta diventando un giallo. Che non potesse trattarsi della classica intervista era parso chiaro da subito e infatti l’anticipazione di Adnkronos parlava di disponibilità della De Filippi per un non meglio identificato coinvolgimento nella nuova stagione del programma di Francesca Fagnani, in partenza il 28 ottobre. Ma non di un’intervista.  

L’indiscrezione ha generato una girandola di ipotesi: c’è chi parla di una presenza fissa (cinque sono le puntate classiche previste per questa edizione più due dello spin off ‘Belve Crime’), come ‘Affari Italiani’, e chi sottolinea che si tratterà di un cameo in ogni puntata ma poco ingombrante e dalla forma ancora indefinita, come ‘Leggo’. 

A quanto apprende l’Adnkronos, Francesca Fagnani avrebbe architettato, con la complicità di Maria De Filippi, un’incursione giocosa e a più riprese di Queen Mary in cui non è escluso che a porre domande possa essere proprio la conduttrice di Canale 5. (di Antonella Nesi) 

 

spettacoli

