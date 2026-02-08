8.9 C
Firenze
domenica 8 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cosenza, anziano muore travolto da una frana a Castrovillari

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un anziano ha perso la vita nel pomeriggio di oggi domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da una frana.  

L’uomo si era recato in una zona di campagna, che conosceva bene e dove era solito andare, quando, secondo le prime ipotesi, a causa di uno smottamento di terreno, presumibilmente dovuto alle piogge intense dei giorni scorsi, è stato travolto da una caduta di massi e detriti che lo hanno colpito in pieno, non lasciandogli scampo.  

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Castrovillari, che hanno avviato accertamenti sulla dinamica dell’incidente, e i vigili del fuoco del locale distaccamento, impegnati nelle operazioni di recupero della salma, particolarmente difficoltose trattandosi di una zona piuttosto impervia. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castrovillari.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
8.9 ° C
9.4 °
8.2 °
78 %
1kmh
75 %
Lun
11 °
Mar
12 °
Mer
10 °
Gio
12 °
Ven
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1501)ultimora (1328)sport (78)Eurofocus (57)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati