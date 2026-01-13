7.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cosenza, cadavere in auto in via Popilia: ipotesi omicidio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi, mercoledì 13 gennaio, in un’autovettura nel quartiere popolare di via Popilia a Cosenza. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cosenza al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La pista, che si sta facendo largo tra gli investigatori, è quella dell’omicidio.  

Secondo le prime informazioni, infatti, sarebbero stati rinvenuti dei bossoli per terra vicini all’auto, compatibili con quelli di un’arma da fuoco. L’area di piazza Grimaldi, all’ultimo lotto del quartiere, è stata delimitata ed è al momento inaccessibile.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.3 ° C
8.7 °
6.5 °
91 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (937)ultimora (852)Eurofocus (38)demografica (26)sport (21)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati