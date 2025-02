Cosenza, figlio del senatore Occhiuto precipita dal settimo piano: è gravissimo

(Adnkronos) – Il figlio del senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, Francesco, è precipitato dal settimo piano della sua abitazione, in viale Giacomo Mancini, in pieno centro. È accaduto dopo le 20 di questa sera. Il giovane, apparso da subito in gravissime condizioni, è stato portato in codice rosso all’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza dove lotta per la vita e dove è atteso l’elisiccorso per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Catanzaro. Sul posto, oltre a familiari e conoscenti, il sindaco Franz Caruso e il vicepresidente del Consiglio regionale Pierluigi Caputo. Imminente l’arrivo del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)