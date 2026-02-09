10.9 C
lunedì 9 Febbraio 2026
Cosenza, si sporge dal balcone per stendere i panni: precipita e muore

(Adnkronos) – Dramma a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Una donna di 46 anni è stata trovata senza vita su un marciapiedi oggi 9 febbraio: secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sporta troppo dal balcone del suo appartamento, situato al secondo piano di una palazzina, per stendere dei panni, perdendo l’equilibrio. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti, che hanno allertato immediatamente il 118 ma, nonostante i tentativi dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell’ordine, incaricate di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.  

