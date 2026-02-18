Cosmoprof, Zannini (BolognaFiere): “Ci confermiamo come hub internazionale per l’industria cosmetica”

(Adnkronos) – “Le aspettative per l’edizione 2026 di Cosmoprof sono molto buone. Sono attesi 3000 espositori da 64 Paesi. Di queste tre migliaia, l’80% viene dall’estero, confermando quindi il Cosmoprof come hub internazionale per l’industria cosmetica”. Lo ha detto Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione a Milano della 57^ edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La kermesse si terrà dal 26 al 29 marzo 2026 alla fiera di Bologna.

“Il marchio Cosmoprof è leader a livello mondiale. La manifestazione di Bologna rappresenta l’evento più importante ma ce ne sono altre in tutto il mondo: ad Hong Kong, in Thailandia, in India e negli Stati Uniti, a Las Vegas e Miami. Il network internazionale consolidato di Cosmoprof è un elemento che caratterizza la nostra piattaforma di business – precisa – e che è riconosciuto da tutti gli operatori”.

Tra gli elementi di novità dell’edizione 2026 della kermesse l’ulteriore centralità conferita all’esperienza del visitatore: “Per Cosmoprof Worldwide Bologna, essere davvero visitor-centric significa partire dal punto di vista di chi arriva a Bologna da ogni parte del mondo, dai buyer ai retailer, dai distributori fino agli operatori professionali, e garantire un’esperienza di visita efficiente, intuitiva e ad alto valore aggiunto. Nel 2026 rafforziamo ulteriormente questo approccio con un progetto dedicato a migliorare la leggibilità degli spazi e la qualità dell’orientamento, sia fisico sia digitale, per rendere la fruizione della manifestazione più immediata e funzionale”.

“Allo stesso tempo, ampliamo l’accessibilità e la trasversalità dei contenuti formativi, perché l’esperienza Cosmoprof sia sempre più completa e utile per tutti i canali. In questa direzione – conclude – vanno anche le partnership strategiche e i servizi dedicati all’incoming, che ci permettono di trasformare la qualità dell’accoglienza in opportunità concrete di networking e business”.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)