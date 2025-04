Covid, Casa Bianca rilancia tesi fuga laboratorio: Fauci nel mirino

(Adnkronos) – Nel pieno della guerra commerciale sui dazi, Trump ha rilanciato, sul nuovo sito Internet della Casa Bianca dedicato al coronavirus, la tesi che il Covid-19 sia uscito da un laboratorio cinese. Sarebbe questa ”la vera origine” della pandemia, si legge sul sito web Covid.gov, in precedenza concentrato sulla promozione di informazioni su vaccini e test. Presente ora un’immagine a figura intera del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e critiche alle politiche adottate per affrontare la diffusione del Covid-19 dall’ex presidente Joe Biden.

Sul sito viene anche preso di mira Anthony Fauci, ex consulente medico capo di Biden, accusato di aver sostenuto quella che viene definita la “narrativa preferita secondo cui il Covid-19 avrebbe avuto un’origine naturale”. Il sito Internet illustra cinque punti chiave volti a rafforzare la teoria della fuga dal laboratorio, sottolineando che a Wuhan, dove si è registrato il primo caso noto di coronavirus, si trova il “principale laboratorio di ricerca sulla Sars” della Cina e ha una storia di ricerche condotte con “livelli di biosicurezza inadeguati”. “Secondo quasi tutti i parametri scientifici, se ci fossero state prove di un’origine naturale, sarebbero già emerse. Ma non è successo”, si legge sul sito web. La teoria della fuga del coronavirus da un laboratorio, un tempo liquidata come teoria del complotto, ha recentemente guadagnato popolarità negli Stati Uniti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)