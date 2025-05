Covid, da Fda Usa cambio di rotta sui vaccini: solo a over 65 e chi ad alto rischio

(Adnkronos) – In Usa la Food and Drug Administration (Fda) prevede di interrompere la raccomandazione della vaccinazione annuale contro il Covid-19 per chiunque abbia meno di 65 anni e non presenti condizioni mediche che potrebbero renderlo più suscettibile a malattie gravi. Quindi sì ai vaccini solo per over 65 e chi ha un rischio alto di avere conseguenze in caso di infezione. Un cambio di rotta sulle immunizzazioni anti-Covid frutto anche della nuova guida dell’agenzia, voluta dall’amministrazione Trump, che punta anche a chiedere ai produttori di condurre studi clinici per dimostrare se i vaccini siano efficaci per giovani adulti e bambini sani. In un articolo pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ firmato dal Commissario della Fda Martin Makary e dal nuovo direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda, Vinay Prasad, viene posta la questione se le vaccinazioni annuali contro il Covid “siano ancora necessarie” e chiedono “nuovi studi clinici per dimostrarne la necessità” per gli americani sani sotto i 65 anni. “Semplicemente – si legge nell’articolo – non sappiamo se una donna sana di 52 anni con un indice di massa corporeo normale, che ha avuto il Covid tre volte e ha ricevuto già sei dosi del vaccino trarrà beneficio dalla settima dose”. (segue) —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)