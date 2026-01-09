Crans-Montana, arrestato il gestore di Le Constellation: “Era a rischio fuga”

(Adnkronos) – E’ stato posto in custodia cautelare Jacques Moretti, il gestore del bar Le Constellation di Crans-Montana, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 persone. Lo riporta l’emittente Bfmtv citando proprie fonti. L’interrogatorio di Moretti era iniziato alle 8 di questa mattina, insieme alla moglie Jessica, che rimane in libertà.

La Procura vallesana ha chiesto la carcerazione preventiva di Jacques Moretti, parlando di un ”potenziale rischio di fuga”. Lo riporta 24heures senza spiegare nel dettaglio le ragioni.

L’arresto di Moretti è stato ordinato dalla procuratrice incaricata del caso Catherine Seppey, ha scritto il sito ‘Leman Bleu’. Per la prima volta questa mattina i coniugi Moretti sono stati ascoltati alla presenza degli avvocati delle vittime.

Quarantenni, originari della Corsica, proprietari a Crans-Montana di tre locali, uno dei quali, Le Constellation, andato a fuoco la notte di Capodanno, provocando la morte di 40 persone. Sono Jacques Moretti e la moglie Jessica Anne Jeanne Maric Moretti, “sotto shock” dopo quanto successo nella località svizzera, dove vivono da anni. “Siamo vivi, ma è una catastrofe”, hanno scritto in un messaggio a un loro amico che chiedeva notizie, piangendo anche la morte di diversi membri del loro personale. Jessica Moretti era a Le Constellation quando è scoppiato l’incendio ed è rimasta ustionata a un braccio, mentre il marito si trovava in un altro locale.

Dopo aver rilevato il bar andato a fuoco nel 2015 – trasformandolo da locale abbandonato a un punto di riferimento nel panorama notturno di Crans-Montana – la coppia aveva aperto nel 2020 anche il bar-ristorante Senso, specializzato in hamburger, e nel 2023 le Vieux Chalet, nella cittadina di Lens, che offriva specialità svizzere e corse. Entrambi adesso risultano “chiusi temporaneamente”.

Secondo Corse-Matin, Jacques Moretti è originario di Ghisonaccia, nel cuore della Corsica, mentre la moglie ha vissuto per molti anni in Costa Azzurra, a Cannes, mentre ha studiato tra Antibes e Monaco. Il padre è un vigile del fuoco a Cannes e uno zio è presidente del Comitato comunale antincendi boschivi di Auribeau-sur-Siagne, scrive Nice Matin.

