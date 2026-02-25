18.5 C
Crans-Montana, da Svizzera 55mila euro a feriti e famiglie vittime

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – La Confederazione svizzera verserà un contributo di solidarietà di 50mila franchi, circa 55mila euro, una tantum ai feriti e ai familiari delle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, e il ferimento di altre 115. La proposta, presentata dal Consiglio federale, verrà votata dal Parlamento a marzo come misura urgente.  

L’obiettivo è quello di fornire assistenza rapida e senza ostacoli alle persone colpite e si aggiunge all’aiuto finanziario d’urgenza di 10mila franchi disposto dal Canton Vallese. 

 

