11.6 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Crans Montana, i familiari delle vittime si scagliano contro i Moretti: “Avete ucciso i nostri figli”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Momenti di tensione a Sion, davanti al campus Energypolis, dove è in programma l’interrogatorio di Jessica Moretti nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio di Capodanno al bar ‘Le Constellation’. 

Pochi minuti prima dell’inizio dell’audizione, alcuni familiari delle vittime hanno aggredito i coniugi Moretti, giunti sul posto scortati dalla polizia e accompagnati dai rispettivi avvocati. 

Secondo quanto riferito, meno di una decina di familiari presenti si sarebbero avventati contro gli indagati, facendo degenerare la situazione per alcuni istanti. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. 

 

Nella giornata di oggi, Jessica Moretti sarà ascoltata dalla giustizia vallesana, alla presenza delle parti civili, che avranno la possibilità di rivolgerle domande. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.6 ° C
12.8 °
10.5 °
76 %
3.6kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1459)ultimora (1288)sport (73)Eurofocus (56)demografica (42)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati