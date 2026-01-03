8.6 C
Firenze
domenica 4 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Crans-Montana, la videonews del nostro inviato

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Le news di oggi da Crans-Montana, dopo la tragedia di Capodanno causata dall’incendio che ha provocato la morte di decine di giovani nel locale Le Constellation. (di Marco Cherubini) 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
8.6 ° C
9.6 °
7 °
55 %
2.2kmh
100 %
Dom
6 °
Lun
5 °
Mar
4 °
Mer
3 °
Gio
2 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (818)ultimora (753)Eurofocus (27)demografica (21)sport (18)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati