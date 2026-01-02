Crans-Montana, l’esperto: “Quei 90 secondi fondamentali per salvarsi da un incendio”

(Adnkronos) – Novanta secondi. Tanto è il tempo necessario, fondamentale, per uscire da un luogo dove è divampato un incendio e riuscire a sopravvivere. Lo ha dichiarato alla Cnn Glenn Corbett, professore associato di Scienze del fuoco presso il John Jay College of Criminal Justice di New York, che ha paragonato l’incendio che si è sviluppato a Capodanno in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, a quello avvenuto nel 2003 in un club nel Rhode Island nel quale hanno perso la vita cento persone. E’ stato proprio uno studio condotto sul rogo nel Rhode Island che ha dimostrato che riuscire a uscire dal luogo dell’incendio in meno di due minuti è fondamentale per la sopravvivenza.

“Siamo riusciti a dimostrare che se non si esce dall’edificio entro 90 secondi, in pratica non si esce, e questa è la chiave di tutto. L’uscita è assolutamente importante”, ha dichiarato l’esperto alla Cnn. Corbett ha anche notato che la confusione svolge un ruolo molto importante e che quando scoppia un incendio “non c’è tempo per pensare”. Quello che è accaduto a Crans-Montana è “esattamente quello che è successo nel Rhode Island, dove la gente non ha realizzato cosa stava succedendo e ha fatto in modo di fuggire il più rapidamente possibile”. In merito al bar Le Constellation, il fatto che il luogo dove è scoppiato l’incendia sia “sotto il livello del suolo” ja rappresentato un’ulteriore complicazione per l’uscita.

“Le persone non salgono rapidamente le scale, soprattutto quando si trovano in una situazione di ressa”, ha affermato. ”Potremmo anche scoprire che alcune persone non sono riuscite a uscire perché sono rimaste intrappolate nella folla, non sono riuscite a salire le scale abbastanza velocemente in un gigantesco movimento di tante persone”, ha aggiunto.

