Crans-Montana, media: titolare ‘Le Constellation’ fu arrestato per sfruttamento prostituzione

(Adnkronos) – Jacques Moretti, il cittadino corso proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove si è consumata la tragedia di Capodanno, è noto alla giustizia francese. Come scrive Le Parisien, l’uomo è stato coinvolto in ”casi di sfruttamento della prostituzione risalenti a circa vent’anni fa, nonché in un caso di rapimento e sequestro di persona. E’ stato detenuto in Savoia”. Citando una propria fonte legale, Rtl ha confermato che Moretti è stato ”detenuto in Savoia nel 2005 perché coinvolto in casi di sfruttamento della prostituzione, frode, rapimento e sequestro di persona”. Gli avvocati di Moretti non hanno commentato le indiscrezioni della stampa, mentre il sessantenne e la moglie vengono interrogati dalle autorità vallesi.

Moretti, che sostiene di aver “rispettato tutte le norme di sicurezza” nel locale rilevato nel 2015, non era all’interno del bar Le Constellation al momento dell’incendio, ma vi era presente la moglie Jessica, che ha riportato ustioni a un braccio. La coppia francese è indagata con l’accusa di ”omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza”, come hanno riferito la polizia e i pm che indagano sul caso.

