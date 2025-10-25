15 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cremonese-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. il club bergamasco sfida oggi, sabato 25 ottobre, la Cremonese in trasferta allo Zini di Cremona – in diretta tv e streaming – nell’ottava giornata di Serie A. La Dea è reduce da un doppio pareggio, in entrambi i casi per 0-0 in casa, prima con la Lazio in campionato e poi con lo Slavia Praga in Champions League.  

La squadra di Nicola ha invece pareggiato per 1-1 contro l’Udinese. L’Atalanta si trova al momento all’ottavo posto in classifica con 11 punti, una sola lunghezza in più proprio della Cremonese, che dopo un ottimo avvio di stagione si trova decima a quota 10. 

 

La sfida tra Cremonese e Atalanta è in programma oggi, sabato 25 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola  

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Lookman All. Juric 

 

Cremonese-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15 ° C
16.3 °
14.8 °
86 %
1.5kmh
75 %
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
20 °
Mer
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1968)ultimora (1374)vid (288)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati