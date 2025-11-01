Cremonese-Juve oggi, Spalletti debutta – Match in diretta

17.3 C
Cremonese-Juve oggi, Spalletti debutta

(Adnkronos) – Juventus in campo in casa della Cremonese oggi, 1 novembre 2025, nell’anticipo serale della decima giornata della Serie A. Sulla panchina dei bianconeri debutta il nuovo allenatore Luciano Spalletti, chiamato a sostituire l’esonerato Igor Tudor. In classifica, la Juve ha 15 punti. La Cremonese, una delle sorprese di inizio stagione, è a quota 14. 

 

La Juve è reduce dalla vittoria casalinga contro l’Udinese, la Cremonese dal successo in casa del Genoa. 

sport

sport

© Riproduzione riservata

