Crescentino (Assirevi): “Con strumenti tecnologici analisi più mirate”

(Adnkronos) – “L’attività di revisione sta vivendo un momento di grandi trasformazioni legate all’evoluzione tecnologica e digitale, che consentiranno certamente maggiore qualità. L’utilizzo degli strumenti tecnologici consentirà infatti di effettuare analisi più mirate e focalizzate”. Così Gianmario Crescentino, presidente Assirevi, l’Associazione italiana delle società di revisione legale, in occasione dell’incontro ‘Innovazione tecnologica, transizione digitale e intelligenza artificiale. Prospettive, processi aziendali e attività di revisione’, organizzato a Milano.  

In questo contesto in evoluzione, per Crescentino “è necessario ricordare la centralità dell’elemento umano: quanto più cresce la rilevanza del dato tecnologico, altrettanto – e forse in maggior misura – cresce l’importanza dell’elemento di giudizio professionale umano, il fulcro intorno al quale ruota tutta l’attività di revisione”.  

Per Crescentino è inoltre necessario “mantenere aperto un canale di dialogo tra tutti gli attori della filiera”. “Il punto fondamentale – aggiunge – sarà trovare il corretto punto di equilibrio in una regolamentazione che dovrà contemperare l’esigenza di tutela dei mercati e di tutela degli investitori, senza ostacolare, né rallentare, l’innovazione tecnologica”, conclude. 

