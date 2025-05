Crisafi (Remind): “Con le istituzioni e i manager per difendere la libertà”

(Adnkronos) – “Promuovere la sicurezza per difendere la libertà è l’obiettivo della giornata Remind, che abbiamo voluto organizzare insieme a Governo, Parlamento, istituzioni, manager e imprenditori. Vogliamo il meglio per quanto riguarda la sicurezza delle persone, del patrimonio e delle famiglie. Faremo di tutto oggi per raccontare cosa si può fare in un momento così difficile per la nazione, e in un contesto globale altrettanto complesso”. Con queste parole Paolo Crisafi, presidente di Remind, è intervenuto all’evento Nazione Sicura 2025, promosso da Remind e svoltosi a Palazzo Ferrajoli, a Roma. Nazione Sicura si propone di affrontare le numerose dimensioni della sicurezza, tra cui quella nazionale, finanziaria, urbana, infrastrutturale, energetica, informatica, sanitaria, del lavoro, fisica, del patrimonio e alimentare. “Si può fare molto – prosegue Crisafi – pubblico e privato possono lavorare insieme, ad esempio, per la sicurezza nei porti e negli aeroporti. Se qualche anno fa non era possibile un coordinamento delle forze di polizia in ambito di sicurezza privata, oggi è diventata un’abitudine che offre garanzie e libera risorse. Questo approccio può essere applicato anche in molti altri settori. Per questo motivo oggi vogliamo contribuire con un libro bianco dedicato alla sicurezza, alla sostenibilità, all’innovazione e agli investimenti, dove la sicurezza rappresenta certamente l’elemento collante”. Il presidente di Remind lancia anche un appello alle istituzioni: “Il presidente del Consiglio ha varato una serie di misure, ora all’esame del Parlamento: opposizione e governo possono lavorare insieme per tutelare un bene comune, che è la sicurezza delle persone. Alle istituzioni chiedo attenzione verso le buone pratiche e l’impegno a proseguire nella collaborazione che stiamo portando avanti, mettendo al centro non interessi di parte, ma famiglie e imprese”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)