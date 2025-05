Cristiano Malgioglio: “Mi sposo, tutta la mia eredità andrà a Onur”

(Adnkronos) – Cristiano Malgioglio si sposa. Ad annunciarlo è lo stesso giudice di ‘Amici’ a ‘Verissimo’, poco più di un mese dopo aver compiuto 80 anni. “Mi sposerò”, ha detto a Silvia Toffanin, aggiungendo qualche dettaglio. La data non è stata ancora fissata, ma Malgioglio ha assicurato che le nozze avverranno “prestissimo”. Non quest’estate però, perché impegnato con il suo tour. La testimone di nozze sarà Alessandra Celentano e l’abito di Malgioglio non sarà né bianco né panna, “forse rosa shocking”. Del fidanzato Malgioglio ha parlato diverse volte a ‘Verissimo’: si chiama Onur, vive in Turchia e ha 42 anni. “Lo sposo così gli lascio la mia eredità”, dice Cristiano Malgioglio con l’ironia che lo contraddistingue. I due hanno sempre mantenuto totale riservatezza sulla propria relazione, iniziata nel 2020, e non si sono mai mostrati in pubblico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)