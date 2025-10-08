Cristiano Ronaldo, patrimonio record: è il primo calciatore miliardario

(Adnkronos) –

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore ad entrare nel club dei miliardari. Secondo ‘Bloomberg’ il patrimonio del quarantenne portoghese ammonta a 1,4 miliardi di dollari, circa 1,2 miliardi di euro. L’ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha superato il miliardo grazie ai ricchi contratti Armani e Nike, al suo brand CR7 e a investimenti finanziari, ma a fare la differenza per raggiungere il traguardo del miliardo sono stati i contratti sottoscritti con l’Al-Nassr.

Il suo trasferimento al club saudita nel gennaio 2023 gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari. Lo scorso giugno ha poi firmato un prolungamento del contratto dal valore di oltre 400 milioni di dollari.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)