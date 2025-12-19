13 C
Firenze
venerdì 19 Dicembre 2025
Cristiano Ronaldo senza età, la foto e il fisico d'acciaio

(Adnkronos) – Muscolatura definita, quadricipiti possenti e l’inconfondibile addome scolpito. A 40 anni Cristiano Ronaldo continua a sfidare il tempo. A dimostrarlo è l’ultimo scatto che ha condiviso il fuoriclasse portoghese sui social, in cui appare in perfetta forma fisica dopo una seduta di sauna.  

La foto, in cui appare in piedi indossando solo un paio di slip, mette in evidenza una muscolatura super definita, segno di una condizioni fisica ancora perfetta. “Dopo la sauna”, ha scritto Ronaldo come didascalia. Un’immagine che conferma ancora una volta la sua dedizione maniacale alla cura del corpo. A partire dall’alimentazione, che da sempre, il calciatore, cura nei minimi dettagli. Una dedizione che continua a dare i suoi frutti. 

 

Solo qualche mese fa, il calciatore si era sottoposto a un esperimento, facendo affidamento a un’azienda tecnologica specializzata in fitness, che ha monitorato il suo stato di salute. Il risultato è stato sorprendente: la sua età biologica è di 28,9. Un’età biologica più giovane di 11 anni.  

