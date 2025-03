Crollo palazzo a Bari, proseguono ricerche 72enne dispersa

(Adnkronos) – Continuano le ricerche tra le macerie della palazzina di cinque piani di via De Amicis, angolo via Pinto, nel quartiere Carrassi di Bari, crollato mercoledì nel tardo pomeriggio. All’opera i vigili del fuoco che scavano a mani nude e con i mezzi meccanici. Manca all’appello una donna di 72 anni che, secondo quanto si è appreso, sarebbe rimasta a vivere nella palazzina nonostante l’ordinanza comunale di sgombero del febbraio dell’anno scorso. A dare l’allarme sulla sua assenza la figlia. Si è provato anche a chiamarla al telefonino ma suonava a vuoto. Alcuni abitanti di una palazzina attigua stanotte sono stati ospitati per sicurezza in strutture di ricovero messe a disposizione dal Comune, presso parenti e camere rese disponibili da un hotel. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)