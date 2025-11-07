16.7 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Crollo Torre dei Conti, l’autopsia sull’operaio: “Octay Stroici è morto per schiacciamento”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È morto in conseguenza del trauma da schiacciamento Octay Stroici, l’operaio 66enne di origini romene rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali avvenuto lunedì scorso. È il risultato preliminare dell’autopsia eseguita ieri al policlinico di Tor Vergata. Quando i soccorritori sono riusciti a estrarre l’operaio la situazione era ormai troppo grave e l’uomo è morto poco dopo.  

Sul fronte delle indagini intanto, al momento l’impegno anche degli inquirenti è concentrato nella gestione della fase di emergenza della struttura e dell’area posta sotto sequestro dalla procura capitolina, per il rischio concreto di possibili cedimenti. Nell’inchiesta, coordinata dal pool di magistrati composto dai procuratori aggiunti Antonino Di Maio e Giovanni Conzo con i pm Mario Dovinola e Fabio Santoni, si procede, al momento contro ignoti, per disastro colposo e omicidio e lesioni colposi commessi in violazione della norma antinfortunistica. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.7 ° C
17.4 °
15.9 °
64 %
2.6kmh
0 %
Ven
16 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1526)ultimora (1422)sport (62)demografica (42)attualità (15)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati