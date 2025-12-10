Crosetto: “Basta allarmismo, nessuno vuole la leva obbligatoria”

(Adnkronos) – “Nessuno vuole mettere la leva obbligatoria”. Guido Crosetto, a Realpolitik su Rete4, stoppa gli “allarmismi” sulla sua proposta di tornare alla leva. Il ministro della Difesa spiega il senso del suo ragionamento, paragonandolo alla riserva che esiste in Svizzera, “di cui fanno parte praticamente tutti i cittadini che si preparano sempre” pur essendo un paese che ”da 500 anni non fa una guerra”. La proposta è rivolta a “qualcuno in Italia che potrebbe dedicare un anno della sua vita, come succede in tantissime democrazie”.

“Io ho posto il tema della leva volontaria, che non ha nulla a che fare con la preparazione di una guerra” e invece si continua a parlare facendo allarmismo “di leva obbligatoria, che nessuno vuole mettere”, rimarca Crosetto. “Io parlo di un servizio a vantaggio dello Stato, nelle forze armate, a supporto delle forze armate che può essere fatto in molti modi”, spiega.

Il ministro poi respinge le accuse di voler preparare la guerra: “Dio ci scampi da una guerra, il mio lavoro è evitare in ogni modo che questo paese corra alcun rischio. L’Italia è, in un mondo che ogni tanto perde la ragione, il Paese che cerca di mantenere la ragione all’esterno e all’interno. Nessuno pensa di obbligare i nostri figli ad arruolarsi o di creare le condizioni per una guerra”, ribadisce ancora Crosetto.

—

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)