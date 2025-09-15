27.9 C
Firenze
lunedì 15 Settembre 2025
Crosetto: “Non siamo pronti a un attacco russo né di altri”

(Adnkronos) – “Non siamo pronti né a un attacco russo né di un’altra nazione, lo dico da tempo. La gente non vuole sentir parlare di necessità di difesa ma penso che il mio compito sia quello di mettere questo Paese in condizione di difendersi se qualche pazzo decidesse di attaccarci. Adesso non lo siamo, perché non abbiamo investito più in difesa negli ultimi 20 anni”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del ‘Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023-2025’, in corso a Roma.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

