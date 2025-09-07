30.3 C
Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Crouch diventa una mascotte ‘gigante’, la penitenza del bomber

(Adnkronos) – Peter Crouch diventa una mascotte. Il 44enne ex centravanti inglese di Liverpool e Tottenham nella giornata di ieri si è esibito per penitenza nell’insolito ruolo di mascotte, tradizionalmente assegnato a bambini. Crouch, con i suoi 2,01 di altezza, è stato il giocatore più alto ad indossare la maglia dell’Inghilterra, con cui ha collezionato 44 presenze. Quando ieri è entrato in campo come mascotte del Farnham Town, in un match di dilettanti, ovviamente non è passato inosservato.  L’ex attaccante è entrato in campo tenendo per mano un calciatore ‘vero’ e poi, come da programma, si è schierato davanti al giocatore nel saluto pre-partita. Ovviamente, ha totalmente oscurato il calciatore con la sua sagoma inconfondibile, tra le risate e gli applausi del pubblico. Ma perché Crouch è sceso in campo nell’insolita veste? Semplice: nell’ultima stagione ha chiuso all’ultimo posto in una lega di Fantacalcio e ieri è arrivato il momento di pagare pegno. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

