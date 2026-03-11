10.1 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sei cuccioli di pastore belga malinois e la loro mamma rinchiusi in uno stabile abbandonato, tra rifiuti ed escrementi. È la scoperta fatta dalla polizia nel quartiere Madonna di Campagna, a Torino. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di alcuni residenti, insospettiti dal continuo trasporto di cuccioli di razza all’interno dell’edificio da parte di due uomini. 

Gli agenti delle Volanti del commissariato San Donato e dell’Upgsp sono entrati nella palazzina, completamente abbandonata e piena di sporcizia. Al secondo piano, facendosi largo tra rifiuti ed escrementi, hanno trovato sei cuccioli di malinois addormentati in due stanze diverse. In una stanza accanto, separata da loro e senza alcuna possibilità di uscita, era rinchiusa anche la madre. 

All’interno dello stabile è stato identificato un uomo marocchino di 30 anni che ha rivendicato la proprietà dei cani. Con lui c’era un connazionale risultato estraneo ai fatti. Entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale e già destinatari di un ordine del questore di lasciare l’Italia. 

I cani sono stati messi in salvo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i volontari dell’Enpa, che hanno verificato come la femmina di malinois fosse dotata di microchip e intestata a una persona residente in un’altra provincia. 

I due uomini sono stati denunciati per violazione della legge sull’immigrazione. Per il trentenne è scattata anche la denuncia per ricettazione e per le condizioni in cui gli animali venivano tenuti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

