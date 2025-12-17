11.8 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cultura, all’Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
1 ' di lettura

(Adnkronos) – All’Heydar Aliyev Foundation il Premio Laurentum ‘Save the Cultural Heritage’, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. 

Il riconoscimento va alla fondazione per essere “un’istituzione culturale e diplomatica di straordinaria rilevanza internazionale, impegnata da oltre vent’anni nella salvaguardia, nel restauro e nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico nel mondo”, recita la motivazione. “Grazie alla visione e alla guida della presidente Mehriban Aliyeva, la Fondazione ha promosso interventi di restauro che uniscono innovazione, cooperazione tra Paesi e tutela della memoria collettiva. L’impegno dell’Azerbaigian nel sostenere il recupero di siti culturali in Italia – con particolare attenzione ai complessi monumentali vaticani – testimonia una volontà concreta di costruire ponti tra civiltà attraverso la cultura”. 

Dal Caucaso all’Europa, “la Fondazione ha avviato progetti di ricostruzione, programmi educativi, iniziative museali e attività diplomatiche che hanno ridato vita a luoghi simbolici, rafforzando il dialogo interculturale e promuovendo la pace attraverso il rispetto del patrimonio comune. Le numerose e costanti iniziative e collaborazioni internazionali confermano la capacità della Fondazione di trasformare il patrimonio storico artistico in uno strumento di sviluppo, cooperazione e progresso sociale. Lo straordinario impegno della Heydar Aliyev Foundation incarna i valori del Premio Laurentum, che riconosce la cultura come motore di dialogo, inclusione e futuro”. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.8 ° C
12.1 °
10.9 °
80 %
0.5kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
15 °
Ven
13 °
Sab
15 °
Dom
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1381)ultimora (1249)sport (62)Eurofocus (44)demografica (26)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati