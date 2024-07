Cuneo, bambina di 7 anni muore annegata nel lago del bioparco a Caraglio

(Adnkronos) – Una bambina di 7 anni è morta nel pomeriggio al bioparco di Caraglio, nel Cuneese. La piccola, scomparsa nel pomeriggio è stata ritrovata dai sommozzatori dei vigili del fuoco in fondo al lago del bioparco, riportata in superficie a nulla sono valse le manovre di rianimazione, la piccola è deceduta. Sono intervenute squadre da Cuneo, Torino e La Spezia, il soccorso alpino e la Guardia di Finanza, attivate per le ricerche. Sono stati i sommozzatori di Cuneo a trovare la piccola in fondo al lago. La bambina sembra si trovasse in un centro estivo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)