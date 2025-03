Cyberbullismo, Affinita (Moige): “Bisogna fare di più e dare strumenti concreti”

(Adnkronos) – “Sul tema del bullismo bisogna e dobbiamo fare molto di più. Il villaggio educativo globale necessita di genitori, scuole, educatori e istituzioni. Tutti devono essere uniti intorno alla centralità della sicurezza dei nostri figli”. A dirlo all’Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale di Moige (Movimento italiano genitori), in occasione dell’evento conclusivo del progetto “Giovani generazioni”, promosso dal Moige con il patrocinio della regione Lazio. L’iniziativa, che ha coinvolto tutte le province del territorio laziale, ha registrato la partecipazione di oltre duemila studenti attraverso il Centro mobile e la task force antibullismo del Moige. Le sessioni formative hanno conseguito risultati significativi, accrescendo la consapevolezza sui rischi dell’uso improprio della tecnologia e fornendo strumenti concreti per contrastare bullismo e cyberbullismo. “Purtroppo di bullismo si muore e quindi noi dobbiamo dare ai nostri figli e a tutti i ragazzi degli strumenti concreti per rispondere a queste insidie. È una sfida che ci vede tutti impegnati – aggiunge Affinita – ma bisogna fare di più. Servono più risorse, più momenti formativi, più attività miranti a ricordare che questo è un fenomeno che, se non gestito immediatamente con cura, con professionalità, può portare a risultati pericolosi”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)