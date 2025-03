Cyberbullismo, Rocca: “Comunità educativa affronti questa sfida moderna”

(Adnkronos) – Quella del cyberbullismo “è una delle sfide moderne con cui tutti i genitori devono prendere le misure. Si tratta di fenomeni in crescita, che inquinano le relazioni tra le giovani generazioni”. Lo afferma Francesco Rocca, presidente della regione Lazio, in occasione dell’evento finale del progetto “Giovani Generazioni”, promosso dal Moige (Movimento italiano genitori), con il patrocinio della regione Lazio. La sicurezza dei nostri figli “passa attraverso un miglior controllo e un miglior utilizzo della rete e dei social – aggiunge – Su questo tema credo ci sia la necessità di un confronto sempre maggiore con la comunità educativa tutta, dai genitori agli insegnanti, e di capacità di ascolto rivolta ai nostri giovani”. “Viviamo in una società che sta cambiando a una velocità a cui non eravamo abituati, quindi occorre riflettere perché forse ci troviamo di fronte alla madre di tutte le sfide. L’utilizzo dei social influenza in maniera fortissima le giovani generazioni e questa è una delle grandi sfide che abbiamo come comunità educativa”, ha concluso Rocca. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)