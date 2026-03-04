14.9 C
Cybersicurezza, Aceti (Hwg Sababa): “Cyber resilienza per proteggere infrastrutture critiche”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Oggi la priorità è creare un ecosistema nazionale della cyber resilienza, mirato a proteggere le infrastrutture critiche, quali i settori energy, health, finanza e trasporti. Stiamo infatti vivendo un contesto geopolitico sempre più teso e instabile, caratterizzato da attacchi ogni giorno più frequenti e sofisticati. Le minacce non colpiscono solo il singolo operatore, ma l’intera supply chain, con effetti sistemici su servizi essenziali e continuità operativa del Paese”. Così Alessio Aceti, Chief Executive Officer di Hwg Sababa, partecipando oggi a Roma alla quinta edizione di Cybersec, la conferenza internazionale promossa dal quotidiano Cybersecurity Italia presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, in collaborazione con la Polizia di Stato che, attraverso il Servizio della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, è in prima linea nel contrasto al cybercrime e nella protezione delle infrastrutture critiche informatiche nazionali. 

Aceti indica poi la via per fronteggiare i rischi legati ai cyber attacchi: “Creare allarmismi e panico è inutile e controproducente: è necessario far fronte comune tra attori della cybersecurity, istituzioni e aziende per saper prevenire i danni e rispondere in maniera efficace. Questo garantirebbe la resilienza strutturale delle infrastrutture critiche, tutelando la sicurezza, l’economia e la stabilità sociale del Paese”, conclude. 

