Cybersicurezza, assessore Cisterna di Latina: “L’amministrazione è molto sensibile al disagio giovanile e al cyberbullismo”

(Adnkronos) – “Questa amministrazione comunale è molto sensibile al tema del disagio giovanile, in modo particolare a quello legato al bullismo e al cyberbullismo. Il 7 febbraio, giornata nazionale contro il bullismo, abbiamo avuto un incontro con i ragazzi dell’Istituto superiore di Cisterna di Latina con una neuropsichiatra, la quale ha parlato loro del disagio giovanile, di come riconoscere il bullismo e una sua vittima e di quello che si può fare per arginare questo fenomeno”. Lo afferma Stefania Krilic, assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Cisterna di Latina, all’evento di lancio della campagna di Moige – Movimento italiano genitori – che porta nelle scuole la lotta al cyberbullismo. L’iniziativa è stata presentata in occasione del Safer Internet Day 2025 e prevede l’avvio anche di una campagna social con testimonial di rilevanza nazionale come Carlo Conti, Alessandro Borghese, Casa Surace, Angelica Massera, Lorenzo Baglioni, Jack Nobile e Giulia Latini. “L’amministrazione è fortunata perché qui a Cisterna abbiamo delle scuole e degli istituti comprensivi che funzionano veramente bene, quindi diamo supporto a tutte le loro iniziative – aggiunge l’assessora – Inoltre, abbiamo firmato un protocollo educativo di comunità con tutte le scuole già nel 2023 e lo stiamo portando avanti. Le scuole presentano tante iniziative molto interessanti, come quella di oggi che va assolutamente sostenuta”. Il Comune di Cisterna di Latina ha inoltre firmato un protocollo con la Regione Lazio, con la garante dell’infanzia, e con un centro che si occupa di mediazione penale minorile sulle vittime di reato e quindi anche le vittime di bullismo: “Grazie al finanziamento della Regione Lazio – conclude Krilic – verrà aperto uno sportello dove ci sarà un pool di avvocati, psicologi e psicoterapeuti specializzati nel fenomeno del disagio dei minori. Ci aspettiamo che le famiglie e anche i ragazzi stessi ne facciano uso”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)