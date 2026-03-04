15.1 C
Cybersicurezza, Gabrielli (Polizia Postale): “Tecnologia e privacy non siano limiti a indagini”

(Adnkronos) – “Non bisogna avere paura di affrontare alcuni temi per esempio legati al bilanciamento tra privacy e investigazione. Non possiamo permetterci oggi di avere un limite tecnico rispetto a quelle che sono le capacità investigative. Una comunicazione che oggi passa in chiaro su un telefono è intercettabile qualora ricorrano i requisiti, qualora un giudice l’autorizzi, mentre una comunicazione che passa su una piattaforma non lo è”. Lo ha detto il direttore del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica Ivano Gabrielli a margine del CyberSec. “Bisogna dare tutela effettiva ai nostri diritti: quando siamo oggetto di attacchi informatici o quando i nostri bambini vengono adescati online bisogna permettere di poter aggredire a livello investigativo spazi e ambiti che oggi sono preclusi soltanto dal punto di vista tecnologico – ha aggiunto – La tecnologia non può essere un limite, il limite deve essere giuridico”.  

economia

