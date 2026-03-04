Cybersicurezza, Pisano (Almaviva): “Accelerare processi di prevenzione”

(Adnkronos) – “Nel dominio cibernetico affrontiamo una sfida asimmetrica: gli attori ostili operano con implacabile rapidità e flessibilità, mentre le nostre risposte rischiano di essere rallentate da complessità organizzative e procedurali. È quindi essenziale rafforzare la sinergia tra istituzioni, industria e comunità tecnologica, accelerare i processi di prevenzione e risposta alla minaccia e promuovere una maggiore cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Solo attraverso un approccio proattivo e multi dominio sarà possibile indirizzare una maggiore resilienza dell’ecosistema digitale, rendendolo più sicuro e maggiormente capace di affrontare le sfide emergenti”. Lo ha detto oggi a Roma Antonio Pisano, Chief Security Officer di Almaviva Group, in occasione di Cybersec 2026, la conferenza internazionale promossa e organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato. Al centro dell’incontro ‘Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune’.

