19.6 C
Firenze
giovedì 5 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cybersicurezza, Sielte a supporto creazione cyber hub nazionale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Italia deve ancora compiere passi significativi per dotarsi di un vero cyber hub nazionale. Rispetto ai Paesi del Nord Europa, agli Stati Uniti e ad altre realtà internazionali, permane un divario storico che va colmato con decisione. In un contesto in cui i conflitti si giocano sempre più sul piano digitale, la creazione di un cyber hub rappresenta una leva strategica per la sicurezza del Paese: uno strumento capace di concentrare competenze, favorire la condivisione in tempo reale delle informazioni sulle minacce, supportare imprese e pubbliche amministrazioni e rafforzare la tutela delle infrastrutture critiche. Sielte, realtà italiana con 100 anni di esperienza nei settori delle telecomunicazioni, dell’Information Technology e della cybersecurity, si propone come partner qualificato per lo sviluppo e l’integrazione di cyber hub su scala nazionale. 

“Disponiamo di competenze ed esperienza lungo l’intera catena del valore, con una solida presenza territoriale, servizi di protezione delle infrastrutture, Noc e Soc attivi sul territorio nazionale e collaborazioni con enti di ricerca. Investiamo inoltre nella formazione continua delle risorse dedicate alla sicurezza dei dati”, afferma Luigi Piergiovanni, direttore tecnico-Commerciale della società, intervenuto all’evento ‘Cybersec2026 – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune’, che si è svolto presso la Scuola Superiore di Polizia.  

“La disponibilità di Data Center proprietari e di reti di interconnessione sicure rappresenta oggi un requisito imprescindibile. Da sempre ospitiamo e proteggiamo alcune delle infrastrutture più critiche del Paese. Grazie a connettività ultra-sicura e ridondata, siamo in grado di offrire canali di comunicazione criptati, resilienti e segregati (Sd-wan) per collegare in modo protetto tutti i membri dell’Hub (aziende, Pa, università)”, conclude Piergiovanni. Oggi Sielte è dunque pronta a mettere a disposizione soluzioni integrate che tengano conto di tutti gli elementi chiave necessari alla costruzione di un ecosistema efficace e strategico al servizio della sicurezza nazionale. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.6 ° C
20 °
17.9 °
42 %
1kmh
0 %
Gio
17 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
16 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1474)ultimora (1321)sport (75)Eurofocus (54)demografica (24)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati