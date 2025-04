Da Cobolli a Bellucci, tutti i tennisti azzurri in campo: orari e dove vederli in tv

(Adnkronos) – La stagione della terra rossa entra nel vivo. I tennisti italiani sono impegnati in diversi tornei per prepararsi al Masters 1000 di Monte Carlo, al via il 7 aprile. Oggi, venerdì 4 aprile, a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che ai quarti di finale dell’Atp 250 di Bucarest affornterà l’austriaco Filip Misolic. In campo anche Luciano Darderi, che ai quarti di finale di Marrakech sfiderà il ceco Kopriva e poi Mattia Bellucci, atteso dal duro impegno contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 37 del mondo. La sfida tra Cobolli e Misolic è in programma oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 13.30. Quella tra Darderi e Kopriva invece inizerà alle 14.30, a seguire ci sarà il match tra Bellucci e Griekspoor. Tutte le partite dei tennisti azzurri saranno visibili in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, e disponibili anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)