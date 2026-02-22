16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Da noi… a ruota libera, domenica 22 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

(Adnkronos) – ‘Da noi… a ruota libera’ torna oggi, domenica 22 febbraio, con una nuova puntata dedicata alla musica, in vista del Festival di Sanremo 2026. L’appuntamento con Francesca Fialdini è alle 17.20 su Rai 1.  

Tra gli ospiti di oggi, Adriano Pappalardo, protagonista da quasi 40 anni della scena musicale italiana, voce e temperamento potentissimi; Don Backy, cantautore, attore, scrittore e fumettista, legato a uno dei capolavori della storia della musica italiana, ‘L’Immensità’, ha recentemente pubblicato ‘Colpo di Genio’, un graphic novel dedicato all’amore per la Terra che unisce musica, poesia e arte;  

Dario Aìta, protagonista di ‘Franco Battiato. Il lungo viaggio’, il film che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana dal 1° marzo in prima serata su Rai 1. E poi, Lamberto Boranga, a 83 anni il portiere più longevo della storia del calcio; Samuele Parodi, il ragazzino che, grazie alla sua curiosità e memoria, è diventato una sorta di enciclopedia vivente del Festival di Sanremo e ne conosce vincitori, conduttori, classifiche e aneddoti;  

Giorgia Lo Nardo, in arte Giorgina, una ragazza palermitana di 23 anni che – nonostante abbia perso l’udito – ha trovato un modo unico di connettersi con la musica attraverso le vibrazioni, riuscendo a seguire i brani e a distinguere tra i diversi generi musicali, traducendoli nella lingua dei segni e reinterpretandole sul palco. 

