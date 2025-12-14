Da noi… a Ruota Libera, oggi domenica 14 dicembre: le anticipazioni

(Adnkronos) –

‘Da noi… a Ruota Libera’ condotto da Francesca Fialdini torna oggi, domenica 14 dicembre, alle 17.20 su Rai 1 con un nuovo appuntamento. Alberto Angela è uno degli ospiti di oggi: da poco tornato in libreria con ‘Cesare. La conquista dell’eternità’, un’opera dedicata alla storia di Giulio Cesare, Angela sarà protagonista su Rai 1, la sera di Natale, di una nuova puntata di ‘Stanotte a…’ dedicata a Torino. E poi, poche ore dopo la diretta della semifinale di ‘Ballando con le stelle’, sarà in studio Paolo Belli.

Infine, per lo spazio dedicato alla maratona Telethon, Francesca Fialdini incontrerà Valentina Giuffrè, che ha ricevuto la diagnosi della malattia di Wilson quando aveva solo cinque anni e che grazie a una diagnosi tempestiva e a terapie innovative ha potuto riscrivere il suo futuro, e l’attrice Serena Iansiti, testimonial Telethon.

